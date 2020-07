In Onda, l'operaio a testa bassa contro Mario Monti: "Politici come lui hanno fatto scappare la Fiat"

24 luglio 2020 a

Siamo a In Onda, il programma di approfondimento politico su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese. In collegamento ci sono Michele, un'operaio della Corneliani di Mantovani in piazza per difendere il suo posto di lavoro a rischio, e Mario Monti, l'ex premier tassatore che è convinto di aver salvato l'Italia dal crac. Bene, Michele non la pensa così, affatto, e coglie l'occasione di trovarsi a confronto col Loden per dirgli tutto quel che pensa, per riversargli addosso tutta la sua rabbia. Basta una frase: "Politici come Monti hanno fatto scappare la Fiat dopo 30 anni di sovvenzioni", gli rinfaccia. Insomma, altro che salvatore della patria. E attenzione alla faccia di Monti...

