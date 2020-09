In Onda, Massimo Giannini sfotte Paola Taverna: "Mi affido all'Elevato, mi dice da che parte state?"

01 settembre 2020 a

Ha gioco facile, Massimo Giannini, contro la grillina Paola Taverna. Siamo a In Onda, il programma de La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, la puntata è quella di martedì 1 settembre. Il tema, in vista delle regionali e del referendum, è quello dell'alleanza strutturale tra Pd e M5s, le due forze di governo. Un'allenza per cui Beppe Grillo spinge da tempo, seguito da alcuni parlamentari. Ma Paola Taverna è tra quelli che nicchiano, che insomma non sanno cosa dire e che non prendono posizione. E così, il direttore de La Stampa, la dileggia, incalzandola e chiedendole di prendere posizione. "Mi affido all'elevato Grillo, che ha benedetto l'alleanza col Pd - premette sornione -. Dovete decidere da che parte stare!", conclude con tono vigoroso. Ma, va da sé, la Taverna non risponde.

