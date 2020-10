Giorgio Mulè contro il grillino Villarosa a L'aria che tira: "Renzi, Boschi e banche. Ti dà fastidio, eh?"

05 ottobre 2020 a

a

a

Come stendere un grillino. Sale in cattedra Giorgio Mulè di Forza Italia. Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, dove il forzista si confronta col pentastellato Alessio Villarosa. Si tratta di banche, di regolamentazioni bancarie. Il grillino si riempie la bocca ma Mulè lo mette al tappeto a tempo record: "Critichi il governo Renzi-Boschi? Ma se ora ci stai insieme?". Argomentazione semplice, ma inappuntabile. E così il grillino Villarosa, messo all'angolo, replica sostenendo che "abbiamo fatto cambiare idea al Pd sulle banche". Replica assai sterile: in che senso? Su che cosa? Quali idee sarebbero mutate? Dunque, a quel punto Mulè piazza il carico da novanta: "Ti dà fastidio che ti dica queste cose, eh?". Colpito e affondato.

"Non può dire quelle robe agli italiani": le balle di Conte smontate dalla Ghisleri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.