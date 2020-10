Antonio Padellaro e Alessandro De Angelis, rissa in diretta a Piazzapulita: "Non ti permettere, la devi piantare"

30 ottobre 2020 a

Clamorosa rissa in diretta a Piazzapulita tra Antonio Padellaro del Fatto quotidiano e Alessandro De Angelis, direttore dell'Huffington Post. "Sono sicuro che se al governo ci fosse ancora Matteo Salvini saresti stato molto meno generoso", insinua malizioso De Angelis. Padellaro sbotta: "Come ti permetti di dire una cosa del genere? Chi sei tu per dirmelo? Mi stai offendendo, la devi piantare".

"Io mi permetto eccome, sono uno che legge il tuo giornale che è un capolavoro della doppia morale e del doppio standard, più impegnato a bastonare chi è critico al governo...". è la replica puntuta del collega. E dopo aver snocciolato i numeri deficitari del governo, De Angelis chiosa: "Il problema non è il rimpasto, ma un poco di serietà". "Il problema è abbattere il virus o abbattere Conte?", domanda stizzito Padellaro. "Io temo che ad abbattere il governo ci pensi il virus e l'inadeguatezza del governo", è la risposta tranchant del suo collega.

