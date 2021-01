Giorgia Meloni risponde al delirio di Luigi Di Maio: "Io e la Boldrini al governo insieme? Dormi tranquillo...", grillino spappolato

12 gennaio 2021 a

Picchia durissimo, Giorgia Meloni. E picchia durissimo su Luigi Di Maio, dopo quanto detto dal grillino ad Agorà, la trasmissione di Rai 3 condotta da Luisella Costamagna. Interpellato sulla possibilità che il M5s appoggi un eventuale governo con un premier che non sia Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri ha spiegato: "In questo momento prendere un nome terzo significa creare governi tecnici, governissimi, di unità nazionale. Lo dico chiaramente. Se, ad esempio, Giorgia Meloni e Laura Boldrini si mettono d’accordo forse potranno fare il governissimo, ma non con noi".

Insomma, Di Maio accosta Meloni e Boldrini. Accostamento improbabile che scatena la leader di Fratelli d'Italia, la quale replica sui social: "Dormi tranquillo Luigi. Gli accordi di palazzo e gli inciuci con chi abbiamo sempre combattuto li lasciamo a voi 5Stelle. Fratelli d'Italia non ha paura del voto", conclude Giorgia Meloni. E Di Maio... muto.

