Non è l'Arena, Alessandra Moretti presa a pesci in faccia da Tommaso Cerno: "Una sch***za, ma con che faccia ci va Conte?"

"Abbiamo varato il più grande piano di aiuti della storia italiana". Alessandra Moretti a Non è l'Arena difende il piano-ristori del governo e viene presa a pesci in faccia da tutti. Da Massimo Giletti ("Abbiamo le persone in fila per il pane, me lo dovete spiegare"), da Guido Crosetto e pure dall'ex compagno di partito del Pd, il senatore Tommaso Cerno oggi nel Misto: "Mi chiedo con che faccia andrà Conte da queste persone, se il governo che stiamo facendo è questa schifezza qua...".

"Rimpasto? Chi dovete mettere al fianco di Speranza". Tommaso Cerno, un consiglio feroce: ridicolizzato il ministro

"Datti una calmatina, avete il testosterone, calmatevi...". "Avete fatto il piano più bello del mondo? Allora andate avanti...". "Ho detto il piano più grande di questo paese, non dire sciocchezze". Poi rivolgendosi idealmente ai ristoratori: "Abbiamo messo in campo 108 miliardi e prorogato la Cassa Integrazione, il governo non si diverte a chiudere i locali. Il sogno è salvare la vita delle persone!". "Ma se agite così resterà un sogno. E non parlare a memoria!", la rimbrotta Cerno, mentre Crosetto ripete in sottofondo "no no no".







