L'Aria Che Tira, rissa tra Daniela Santanchè e Gennaro Migliore: "Basta balle", "Solo propaganda". La pitonessa travolge il comunista

Daniela Santanchè sul piede di guerra. Tema ancora una volta le restrizioni imposte dal governo per far fronte al coronavirus. A L'Aria Che Tira si dà conto dell'emendamento al decreto Covid-elezioni presentato da Fratelli d'Italia per chiedere la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza. "Sono stufa delle parole - ha detto a riguardo la senatrice, che interpellata da Myrta Merlino si è tolta qualche sassolino dalla scarpa -, il nostro emendamento per riaprire in zona gialla, quindi in sicurezza, palestre e piscine è stato bocciato, Lega e Forza Italia si sono astenuti perché non vogliono assumersi la responsabilità. E allora cosa si va a fare in televisione e cercare di essere partiti in lotta con il governo?".

A rispondere Gennaro Migliore che dagli scranni di governo ha ricordato: "La Lega infatti è nella maggioranza". Ma questo non è bastato alla Santanchè: "No, sono i risultati. Se vuoi te li dico anche in diretta". "Io dico solo che la Lega è nella maggioranza", ha ribadito il deputato di Italia Viva mentre la senatrice di Fratelli d'Italia spazientita sbuffava. "Va bene, dite quello che volete - ha proseguito lei -. Io dico sono fatti non opinioni".

E ancora: "La scorsa settimana abbiamo presentato la proposta di aprire i ristoranti in zona gialla". Ed è a quel punto che è intervenuto Giovanni Toti, anche lui in collegamento con La7: "Cambiamo ha votato". Poco importa perché il botta e risposta è proseguito con la Santanchè che ha chiesto: "Smettetela di raccontare balle agli italiani" e Migliore che risponde: "Non fare propaganda su questi temi, abbiamo la necessità di realizzare un cambio di marcia". A fermare il dibattito la stessa senatrice che con una frase ha messo subito le cose in chiaro: "Siamo nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca". Da una parte la maggioranza, dall'altra l'opposizione formata solo da Fratelli d'Italia.

