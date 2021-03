Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani sbatte la bistecca cruda in faccia alla vegana: "Questa pagliacciata, è un cadavere"

12 marzo 2021 a

Nella battaglia con la vegana-talebana, Giuseppe Cruciani tira fuori le armi pesanti. A Dritto e rovescio su Rete4 Paolo Del Debbio apparecchia un succulento e sapidissimo dibattito finale sulla questione-carne. Il fisico Roberto Cingolani, fresco ministro per la Transizione ecologica, ha invitato gli italiani a mangiarne di meno. Messaggio piaciuto molto agli ultrà del "frutta e verdura" e molto poco a carnivori, macellai e allevatori. Un problema economico, prima ancora che culturale.

Anche per questo Cruciani, il conduttore della Zanzara che da anni combatte la sua crociata contro i nazi-vegani a colpi di salame, si presenta in studio da Del Debbio con una bistecca cruda di dimensioni impressionanti. Quando la tifa fuori da un sacchetto ("Me la mangerò tra stasera e domani", annuncia), la vegana in studio fa un salto sulla sedia e inizia a protestare: "Ovviamente ci doveva essere questa cosa, questa pagliacciata",





Iniziano le schermaglie: "Stai zitta un attimo". "Un cadavere, è un cadavere". "Non è un cadavere, è una fiorentina straordinaria. Questa cosa di etichettare alcuni prodotti tradizionali italiani è talmente folle...", "L'Oms l'ha detto, è cancerogena...", ribatte la vegana ospite di Dritto e rovescio. "Questa cosa che vuole fare l'Unione europea è talmente folle che bisognerebbe fare il contrario, mettere l'etichetta 'Giova notevolmente alla salute'". Buon appet... buona rissa.

