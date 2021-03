L'Aria Che Tira, scintille tra Maurizio Gasparri e Francesco Magnani: "Se non sa condurre", "E lei non sa parlare"

17 marzo 2021 a

a

a

Francesco Magnani mette il dito nella piaga del centrodestra. Il conduttore dell'Aria Che Tira ricorda che Daniela Santanchè e Maurizio Gasparri "erano alleati" nella battaglia a favore dei ristoratori, categoria estremamente colpita dal dramma coronavirus. A prendere per prima la parola nel salotto di La7 è la senatrice di Fratelli d'Italia: "Ormai non possiamo più parlare di emergenza, ormai siamo in una condizione di normalità quindi dobbiamo cambiare paradigma. Bisogna tutelare i più fragili, ma non si può dire che il luogo di contagi sia il ristorante". E ancora: "Il luogo di contagio sono i mezzi pubblici, basta far pagare sempre agli stessi".

"Un ritardato? Sì, totalmente". Orrore contro Maurizio Gasparri, per Oliviero Toscani finisce in disgrazia: soldi, un massacro

La Santanchè spiega come ristoratori, proprietari di palestre e piscine sono stati beffati. Da qui il suo appello: "Bisogna dare i soldi a queste persone per evitare che falliscano". Ma in studio c'è anche il senatore di Forza Italia, ora al governo, che irritato commenta: "Mi faccia parlare. Noi di Forza Italia contestiamo che la sera i ristoranti siano chiusi". Una frase che accende la Santanchè: "No, avete votato contro il nostro emendamento per tenere aperti i ristoranti in zona gialla". "Fammi parlare", prosegue Gasparri, "io non parlo con i disturbatori in sottofondo".

"Sei ridicolo, un giullare. Pedullà, dignità". Gasparri brutalizza e umilia il giornalista, un massacro da Del Debbio | Video

A innervosirsi questa volta è il conduttore. Gasparri infatti lo accusa di non lasciarlo parlare: "Conduca, se non sa condurre...". "E lei evidentemente non sa parlare rapidamente. Ci dobbiamo fermare un momento, andiamo in pubblicità", replica Magnani mentre il forzista tuona: "No, ora io voglio parlare". Un appello che non sortisce alcun effetto, visto che il conduttore abbandona lo studio. Il tutto sotto gli occhi divertiti della Santanchè e degli altri ospiti rimasti spiazzati dalla reazione di Magnani.

"Quando cade il governo Draghi". Il giorno preciso: la soffiata esplosiva di Maurizio Gasparri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.