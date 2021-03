Nicola Fratoianni a Omnibus: "In Italia 60 milioni di evasori? Non è un errore". Scontro in tv con Alessandro Cattaneo

18 marzo 2021 a

Sessanta milioni di cartelle esattoriali in arrivo fanno discutere Alessandro Cattaneo e Nicola Fratoianni. Terreno di scontro Omnibus, il programma mattutino in onda su La7. Qui il deputato di Forza Italia difende la proposta di bloccare le cartelle esattoriali per tutto il 2021. "Non difendiamo gli evasori - premette in collegamento con Gaia Tortora -, stiamo dalla parte di quei milioni di italiani che ricevono accertamenti frutto dell'invasività del Paese rispetto a chi ha voglia di lavorare". Da qui la domanda rivolta al segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Ma lei pensa che in Italia ci siano 60 milioni di evasori? Perché sono 60 milioni le cartelle in arrivo".

Immediata la replica di Fratoianni: "La cartella può essere anche di una multa non pagata, se non posso pagarla è giusto venga cancellata ma non è un errore della burocrazia". Ma Cattaneo non vuole sentire ragioni e ricorda al suo interlocutore che spesso "artigiani e commercianti devono passare mezza giornata dal commercialista per capire a cosa quella cartella fa riferimento". Fratoianni è però restio. D'altronde il leader di Sinistra italiana è lo stesso che pochi mesi fa, in piena pandemia da Covid-19, chiedeva a gran voce la patrimoniale.

"Non è certo una rapina a mano armata nei risparmi degli italiani, è una proposta di buonsenso – la difendeva senza pudore – se fosse spiegata per le strade la stragrande maggioranza dei cittadini scoprirebbe che le conviene". Poi Fratoianni minimizzava: "Si tratta di chiedere al cinque per cento della popolazione di pagare qualcosina in più, non mi pare una bestemmia". Fratoianni, assieme al collega del Partito democratico Matteo Orfini, era arrivato a proporre la tassa sul patrimonio alla Camera dove è stata poi bocciata grazie al parere negativo di governo e relatori sull'emendamento alla manovra in commissione Bilancio. Insomma, pericolo scampato per un pelo.

