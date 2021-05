Omnibus, Claudio Borghi contro Sandra Zampa: "L'Italia è aperta e può pensare al turismo grazie alla Lega", "Non è così"

05 maggio 2021 a

a

a

"E' curioso scoprire che portare avanti le proprie idee è visto come pericoloso o dannoso": Claudio Borghi difende il lavoro della Lega all'interno del governo Draghi in collegamento con Omnibus su La7. "Questa non è un'alleanza politica, questo è un governo di unità nazionale, dove ognuno porta il suo contributo. Se ci fosse stato solo il Pd al governo, Draghi non avrebbe potuto parlare di turismo", ha detto il deputato della Lega, mandando una frecciatina all'altra ospite della trasmissione, la dem Sandra Zampa.

"Ma cosa sta dicendo? Adesso basta". Borghi esplode e toglie la parola a Parsi. Sardoni in imbarazzo | Video

.Scendendo nel dettaglio, il leghista ha specificato: "Enrico Letta aveva detto che non si poteva pensare di riaprire nulla prima del completamento della vaccinazione per i 60enni. Questo significa che quello che ha detto ieri Draghi sul turismo non si sarebbe potuto dire, perché in questo momento l'Italia sarebbe chiusa". Borghi ha fatto riferimento al discorso in cui il premier ha aperto agli stranieri, invitando i turisti a venire in Italia quest'estate.

"660 morti al giorno? Per fortuna non ne azzecca una". La Lega travolge Crisanti, cosa spunta dal suo passato: roba imbarazzante

A quel punto è intervenuta la Zampa, che ha detto: "Non è così. Letta ha sempre detto esattamente quello che ha detto Draghi. Cioè che si prendono le decisioni alla luce dei dati". "Il punto, però, è che se in questo momento l'Italia è aperta e può pensare al turismo è anche grazie al contributo della Lega che ha molto insistito su questo punto, stessa cosa sarà per il coprifuoco e per le altre riaperture", ha controbattuto Borghi. Immediata la replica della dem: "No, è grazie al contributo di un Paese serio che lavora per riaprire tutto. E quando si sta insieme bisogna imparare a stare insieme. Non si può stare insieme dando i calci negli stinchi a quelli che sono con te". "Noi in un governo di unità nazionale portiamo le nostre idee, il Pd porta le sue. Qualche volta prevale uno, qualche volta prevale l'altro", ha detto infine il deputato della Lega.

Video su questo argomento "Borghi ha ragione ma non sa dirlo". Rissa con Crisanti, la sentenza di Senaldi: "Perché il leghista fa la figura del pollo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.