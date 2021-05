L'aria che tira, il renziano Faraone contro il coprifuoco? La Russa lo massacra: "Basta sciocchezze", tutta l'ipocrisia della sinistra

10 maggio 2021 a

Scontro sul coprifuoco tra Davide Faraone (di Italia Viva) e Ignazio La Russa (di Fratelli d'Italia) da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. Faraone parla di un "coprifuoco folle", una misura da "eliminare subito" e attacca: "È giunto il momento di essere più determinati, molti continuano a parlare come se la campagna vaccinale non ci fosse. Voteremo una mozione per abolirlo perché non ci sono più condizioni per tenerlo", prosegue il renziano. "Si deve cambiare schema ed essere più coraggiosi sulle riaperture".

La Russa è perplesso. Fratelli d'Italia con la Lega di Matteo Salvini da tempo si batte contro il coprifuoco. "Questo problema FdI lo ha portato in Parlamento. Al momento di votare non avete votato la nostra proposta", attacca La Russa. "Per FdI è semplice girdare", contrattacca Faraone. Quindi La Russa sbotta: "Voi state un po' al governo, un po' fuori. Ma va, ma va, non dire sciocchezze". Ma Faraone continua per la sua strada, come se il tema del coprifuoco sia sempre stato al centro delle battaglie di Italia Viva: "E' giunto il momento di abolire il coprifuoco. Adesso", insiste Faraone. "Draghi ha sempre detto che dovevamo muoverci in maniera razionale. Proprio perché stiamo vaccinando possiamo permetterci di toglierlo".

Poco prima, mentre si parlava dei vaccini, La Russa ha lanciato un messaggio chiaro raccontando la storia di una persona a lui molto vicina che lo ha toccato profondamente. "Un mio amico che si chiamava Salvatore, purtroppo sono andato qualche giorno fa al suo funerale in Sicilia, gli hanno consigliato di rifiutare il vaccino AstraZeneca perché aveva la pressione alta. L'avevano chiamato, ma non ha fatto la somministrazione e pochi giorni dopo si è ammalato ed è morto". Un'esperienza che colpisce anche Myrta Merlino. La conduttrice, concluso il discorso del senatore di Fratelli d'Italia, si lascia andare a uno spontaneo: "Gesù".

