Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani scandalizza Fusani e Karima Moual: "Esercito contro gli immigrati, Spagna Paese serio"

20 maggio 2021 a

a

a

"Un Paese che fa il suo mestiere, si difende". Giuseppe Cruciani, in studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, parla della situazione immigrazione in Spagna e la paragona con quanto accaduto negli ultimi giorni a Lampedusa: da una parte il governo socialista di Pedro Sanchez respinge i migranti con la forza, dall'altro quello italiano apre le porte a tutti. E mentre Claudia Fusani e Karima Moual ascoltano attonite e platealmente infastidite, il conduttore della Zanzara su Radio 24 procede nel suo ragionamento come un Caterpillar. Un ragionamento talmente lineare da apparire quasi incontrovertibile. E forse per questo provocatorio, se visto da sinistra.

"Sveglia, Cruciani!". E lui sbrana la Fusani: "Italiani a casa alle 22, e intanto atterrano dall'India" | Video



"In Spagna un governo di sinistra di fronte a un'emergenza, anche se lì c'è stata la provocazione del Marocco nei confronti della Spagna, risponde schierando l'esercito e respingendo delle persone. Non credo che la Spagna stia violando i diritti umani e massacrando le persone. Semplicemente è un Paese che fa il suo mestiere, quello di proteggere le proprie frontiere quando si vede arrivare persone che non conosce, che non sa chi sono".

"Non è che si sono posti il problema 'forse sono profughi, magari vengano da lì, o da la'. Cose legittime, per carità - conclude Cruciani mentre la Fusani si copre il volto con le mani - ma uno Stato a un certo punto fa i conti con una realtà molto semplice: migliaia di persone che vogliono arrivare sul suo suolo, e uno Stato serio fa come fa la Spagna: forse 8mila persone non è il caso, e respinge anche con la forza, con la violenza. Sto parlando di un governo di sinistra, non di un governo Orban".

"Italia razzista, quarantena allo Sheraton Hotel". E Del Debbio ammutolisce l'immigrato indiano: "Mamma mia..." | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.