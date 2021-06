Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani contro l'imam: "Saman Abbas? Questo è un vostro problema, è l'Islam"

04 giugno 2021 a

Il caso Saman Abbas tiene banco anche a Dritto e rovescio su Rete 4. Paolo Del Debbio mostra il video choc del presunto "funerale senza salma" condiviso dal padre della ragazza di origine pachistana scomparsa da Novellara, Reggio Emilia, e che secondo gli inquirenti potrebbe essere stata uccisa dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato con il cugino.

"La vicenda drammatica sottolinea Giuseppe Cruciani, in studio - è stata vissuta nel silenzio totale delle esponenti del femminismo italiano, non è il caso di Karima Moual (la giornalista italo-marocchina anche lei ospite di Del Debbio, ndr), dalle persone che tendono sempre a difendere i diritti delle donne non mi sembra che si siano sentite grandi cose". Poi rivolgendosi a un imam seduto di fronte a lui, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 va dritto al punto.

"La seconda cosa: io credo assolutamente alla maniera in cui lei vive l'Islam, ma non bisogna negare una cosa. Quello che è avvenuto è roba vostra, è accaduto dentro le vostre comunità, riguarda l'Islam e la religione islamica. Lei lo sa benissimo: non bisogna negarla, non avverrà nella sua comunità e nella sua famiglia, ma è roba che viene dalla vostra religione. Oggi il problema in Italia non riguarda altre religioni, ma l'Islam, e non lo dico perché sono islamofobo. Non si possono fare paragoni con il patriarcato o la religione cattolica".

"Questi crimini avvengono dentro la società - prova a ribattere Sami Salem, imam della Moschea della Magliana di Roma -, anche con cattolici, ebrei...". "No - replica secco Cruciani -, questi crimini si riferiscono alla religione islamica, il problema della sottomissione della donna è un problema dell'Islam". "Sono problemi delle usanze, non dell'Islam", è il distinguo di Sami Salem. "Ma come si fa a negare che riguardi l'Islam?", domanda un Cruciani sconcertato.

