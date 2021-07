Federico Mollicone di FdI, roba mai vista alla Camera: fuga disperata dai commessi, caos totale

30 luglio 2021 a

a

a

Riavvolgere il nastro di qualche ora, si deve tornare a ieri, giovedì 29 luglio. In aula alla Camera esplode la protesta di Fratelli d'Italia contro il Green Pass obbligatorio per tutto, o quasi. Il partito di Giorgia Meloni in prima linea contro il provvedimento. Il tutto con cartelli, cori, slogan. Insomma, a Montecitorio accade di tutto, con i deputati di FdI armati di cartello che recita a caratteri maiuscoli e cubitali "no Green Pass". Risultato? Seduta sospesa.

Prima le toghe, poi la giustizia. Pietro Senaldi: così i partiti costringono Mario Draghi a cambiare l'agenda

Il tutto è avvenuto durante i voti sulle pregiudiziali di costituzionalità. A chiedere il voto segreto era stato il capogruppo Francesco Lollobrigida. In precedenza, durissime la parole della Meloni: "Stiamo picconando il nostro stato di diritto. Se devi esibire un certificato per esser liberi vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo".

Video su questo argomento La Camera boccia l'incostituzionalità del Green Pass: vittoria per il Dl del governo

E ora, però, spunta anche un clamoroso video. Il protagonista? Federico Mollicone. Le immagini le potete vedere qui sotto, e lo mostrano impegnato in una rocambolesca fuga dai commessi di Montecitorio. Lesto come un gatto, è caccia grossissima tra i banchi e gli scranni di Montecitorio. Una scena, ammettiamolo, davvero spiazzante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.