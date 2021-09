Danilo Tonielli delira sul reddito grillino, Vittorio Sgarbi lo umilia: "Forse alle elementari"

19 settembre 2021 a

Fermi tutti. L'ultimo contorcimento di Danilo Toninelli è, in effetti, di quelli davvero spettacolari. Già, a volte il grillino ritorna. L'ex ministro delle Infrastrutture, pagina tra le più grottesche nella storia della nostra Repubblica, ogni tanto dice ancora la sua. In questo caso sul reddito di cittadinanza, l'assegno grillino ai fannulloni e all'origine di una lunga sequela di storture che ora un po' tutto vogliono cancellare.

Il punto è che il mitico Danilo Toninelli afferma: "Non è vero che ci percepisce il reddito di cittadinanza è un fannullone: il 25 per cento lavora". Una frase che scatena Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, il quale non lesina mai una bordata a mister pettorali. E così, ecco che Sgarbi su Twitter cinguetta quanto segue: "Toninelli: Non è vero che chi percepisce il reddito di cittadinanza è un fannullone: il 25% lavora. E percepisce due redditi", premette. Poi la cannonata: "Ma Toninelli alle elementari ha saltato le lezioni di aritmetica". Colpito e affondato, come spesso accade.

