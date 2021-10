L'aria che tira, "figh***". Gianluigi Paragone sbrocca, Myrta Merlino lo fulmina: "Perché mi hai insultata?"

07 ottobre 2021 a

Se le suonano, Gianluigi Paragone e Oscar Farinetti. Ospiti entrambi di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, non fanno nulla per nascondere il reciproco, cordialissimo astio politico. Inizia l'imprenditore, un tempo bandiera della "sinistra alla Renzi" ma capace di stare a galla in ogni condizione di governo. "Ha ragione Paragone, io non capisco niente di periferie e di politica, capisce tutto lui. Infatti abbiamo visto il suo risultato eccezionale alle elezioni".

Un colpo basso a cui Paragone replica così: "Lo vedi che non capisci un tubo di politica? Abbiamo fatto il 3% in un mese", sottolinea il leader di Italexit. "Un numero più o meno uguale all'auditel delle sue trasmissioni televisive, altissimo - rincara Farinetti, scatenato -. E ora mi taccio, lo lascio parlare perché sa tutto lui".

Paragone la prende (giustamente) sul personale e parte in quarta: "L'auditel delle mie trasmissioni era decisamente superiore. Io a differenza tua non ho amici importanti che ti fanno aprire a Bologna o a Torino. Con grande umiltà in un mese abbiamo fatto il 3% a Milano e il 4% alle suppletive a Roma. Farinetti, ti mando un bacio ai tuoi stupendi Eataly dove chi ha i soldi può andare a fare la spesa. Ciao fighettino". Paragone chiude il collegamento e la Merlino interviene in ritardo: "Non aprirei una discussione personale, francamente, non mi sembra una cosa che interessa ai telespettatori". La Merlino però richiama Paragone, perché è convinta di aver sentito un "fighetta" riferito a lei. "Perché mi hai insultata su Facebook?".

E il senatore ex M5s si spiega: "Fai parlare un fighetta come Farinetti per parlare delle periferie. L'astensione è tutta nelle periferie, che hanno detto di avere alloggi popolari ridotti a schifezza pura. L'astensionismo e la disperazione della gente non può commentarli Farinetti. Se vuole lo accompagno a vedere un po' di m***a nelle periferie". "Ah 'fighetta' era Farinetti...", tira un sospiro di sollievo la Merlino. "Ma non mi venire a dire che di periferia può parlare Farinetti", conclude Paragone.





