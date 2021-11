Otto e mezzo, Massimo Cacciari sbotta con Lilli Gruber: "Ma basta! Allora parla tu"

09 novembre 2021 a

a

a

"Io i no vax a Otto e mezzo non li invito". Lilli Gruber rivendica la sua scelta e Massimo Cacciari esplode, letteralmente. "Ci vorrebbe un data base sui vaccinati... Chi è che ci informa? Io mi sto informando navigando sul web, dalla mattina alla sera, e ricevo decine e decine di messaggi da parte di scienziati e immunologi che mi dicono: siccome tu sei l'unico che invitano in tv vai e cerca di raccontare le cose".

Quirinale e Rai? "Davanti a me...". Conte dalla Gruber: cosa si lascia sfuggire sulla festa di Bettini

Luca Telese e Sandra Zampa del Pd lo contestano, Cacciari sbatte rumorosamente i pugni sul tavolo. E quando la conduttrice si difende, lui replica alzando la voce: "Ma non c'entrano niente i no vax, ma basta! Io sto parlando di immunologi, vuoi nomi e cognomi? Vuoi il nome del professore emerito dell'Università di Nottingham che dice che non serve vaccinare i bambini?". "Io che non sono un'esperta...", lo interrompe la Gruber.

"Nominato, fallito". "Ma mi faccia il piacere...". De Angelis-Conte, rovinosa rissa: il panico della Gruber | Video



Cacciari si lamenta: "E allora parlate voi dai". "I contagi tra i bambini sono in aumento", riprende il discorso ala conduttrice. "Ma se vuole parlare lei, parli lei. Ma perché mi invita?", la provoca ancora l'ex sindaco di Venezia. Lilli sorride un po' stupita e un po' amareggiata. "Ma se mi fa una domanda perché risponde lei? Io sto tranquillissimo, sa, non ho bisogno di venire qua a La7. Io sono arci-stufo di parlare di questo argomento, in questo nebbione del Covid in cui non si parla del Recovery plan, dei giovani, del lavoro che riparte". "Io qua parlo di tanti temi - prova a chiudere la discussione la Gruber -, il Covid non è finito...". "Ma continuerà in eterno, perché il virus si modifica. E ci si farà un vaccino all'anno come per l'influenza".

"Beppe Grillo? Gli ho fatto cambiare idea". Giuseppe Conte, un povero illuso: ecco la reazione di Lilli Gruber | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.