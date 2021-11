Non è l'arena, Francesca Donato beccata: "Si vede il riflesso negli occhiali". Che umiliazione: cosa guarda mentre è da Giletti

11 novembre 2021 a

La no vax Francesca Donato massacrata a Non è l'arena, su La7. "Ho visto il riflesso nei suoi occhiali, so cosa stava guardando", la provoca Luca Telese. E in studio tutti la sbeffeggiano a suon di battutine e sfottò. Come al liceo.

"Cafone si vergogni". Orrore-Donato: prima delira sul numero dei morti-Covid, poi insulta Caprarica | Guarda

L'europarlamentare uscita dalla Lega proprio perché contraria alla svolta pro Green pass e vaccini di Matteo Salvini duella con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e Telese sui numeri della pandemia e sui "misteriosi numeri" del Covid in Italia. Secondo la Donato, la percentuale bassa di vaccinati positivi è dovuta al fatto che nel nostro Paese i tamponi vengono solo eseguiti a chi non è vaccinato. Con il Green pass, sottolinea, si "drogano" i veri numeri. Per Sileri però la Donato "dice scemenze" e i suoi sono "numeri a ca***o di cane". Per Nino Cartabellotta, presidente dell fondazione GIMBE, la Donato addirittura "stupra i numeri".

"Green pass sospeso all'Europarlamento". Clamoroso colpo di scena a Strasburgo: la vittoria politica della novax Donato

"La Donato sta consultando un iPad, si vede il riflesso negli occhiali, è sfortunata stasera", ironizza Telese sottolineando l'impreparazione dell'europarlamentare. Che si difende: "Sto guardando i dati, adesso se vuole glieli dico". "Fa bene ad informarsi, sa perché ho capito questo trucco? Perché con la didattica a distanza i professori hanno capito i trucchi...", prosegue sarcastico Telese. "Non è un trucco", protesta la Donato. "Quando andavamo a fare gli esami alla maturità avevamo la cartucciera con i rotolini - aggiunge Sileri, velenoso -, oggi abbiamo l'iPad".

