Non è l'Arena, Daniela Santanchè contro Luca Telese: "Lo dici a tua sorella, maleducato"

"Devi avere rispetto per le persone che hanno dei dubbi": Daniela Santanchè, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha avuto un confronto piuttosto acceso con Luca Telese. Al centro della discussione il super Green pass, in vigore dal 6 dicembre in Italia, che sarà rilasciato solo a vaccinati e guariti. "Noi di FdI da due anni diciamo le stesse cose, è il governo che cambia idea ogni tre mesi e non su basi scientifiche", ha chiarito la senatrice meloniana.

"Quanti morti ci sono in Germania? Tu sei pragmatica, rispondi, da imprenditrice non prescindi dalla realtà", l'ha stuzzicata allora Telese. "Ma perché non ascolti?", ha replicato lei severamente. E poi ha continuato col suo ragionamento: "Come mai il Green pass base era stato dato per 12 mesi quando tutta la comunità scientifica sapeva che il vaccino durava 6 mesi?". E rivolgendosi a Telese: "Come mai - chiedo a te, che sei così granitico sulle tue certezze - come mai ci avevano detto che il pass era uno strumento di libertà e che garantiva di frequentare luoghi dove non c'erano persone contagiate?".

"Ma Daniela siamo alla quarta variante", ha controbattuto il giornalista. La Santanchè, però, ha proseguito: "Una guerra non si combatte con una sola arma". Immediata la replica di Telese: "E infatti abbiamo più armi a disposizione, Green pass, mascherine, vaccini. Svegliati Daniela". Parole che non sono piaciute per niente alla Santanchè, che ha risposto stizzita: "Svegliati lo dici a tua sorella, sei un gran maleducato perché io sono sveglia e abbi rispetto".

