Giorgia Meloni durissima contro Mario Monti: "Avvertitelo che non siamo in un regime?"

Un Mario Monti in versione "dittatore", quello comparso a In Onda nella puntata in onda su La7 di sabato 27 novembre. Il Loden, ospite in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio, ha infatti aspramente criticato la comunicazione al tempo del Covid, invocando misure speciali, drastiche. Anti-democratiche, appunto. Parole controverse e che stanno facendo molto, moltissimo rumore.

L'ex premier ha infatti affermato: Di colpo abbiamo visto che il modo in cui è organizzato il mondo è disunito - ha premesso -. Abbiamo iniziato a usare il termine guerra ma non abbiamo usato una politica di comunicazione adatta alla guerra. Bisognerà trovare un sistema che concili la libertà di espressione ma che dosi dall'alto l'informazione". Ma non solo, Monti ha aggiunto: "Parlando continuamente di Covid si fanno solo disastri. Comunicazione di guerra significa che ci deve essere un dosaggio dell'informazione - ha rimarcato -. Bisogna trovare delle modalità meno democratiche". Già, "modalità meno democratiche". In definitiva Monti ha invocato una sorta di censura e di rigido "controllo dall'alto", quasi un mistero della propaganda.

Parole che hanno sollevato moti di indignazione sui sociale. E a puntare il dito contro l'ex premier, ecco anche Giorgia Meloni, che su Twitter rilancia l'estratto video con le parole del Loden a In Onda. E la leader di Fratelli d'Italia picchia durissimo nel commento a corredo: "Avvertite Monti che siamo uno Stato democratico e non un regime - ha premesso -. Limitare informazione e pluralismo acuirebbe tensioni sociali, privando ulteriormente gli italiani della loro libertà. Cosa sarebbe successo se una simile dichiarazione fosse stata fatta da un esponente di destra?", conclude Giorgia Meloni. Già, provate soltanto a immaginarlo...

