L'aria che tira, Maria Giovanna Maglie asfalta Draghi: "Nessuno al mondo fa una roba del genere". E Myrta Merlino rincara la dose...

11 gennaio 2022 a

a

a

La conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi da Mario Draghi, e soprattutto le reticenze del premier ad esprimersi sulla corsa al Quirinale, sono un assist imperdibile per Maria Giovanna Maglie, che torna a cannoneggiare contro il presidente del Consiglio. Il tutto in collegamento con L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, la puntata è quella di oggi, martedì 11 gennaio.

Myrta Merlino? Capodanno da favola. Eccola in abito da sera (molto corto): il 2022 parte tra gli applausi | Guarda

Come è noto, sin dalle premesse e dai saluti, Draghi ha detto chiaro e tondo: "Sono a disposizione per le domande, ma non risponderò a questioni riguardanti possibili sviluppi futuri politici". Ovvero, silenzio stampa sul Colle. Frase storta, criticata da molti, compresa Myrta Merlino: "Ad un altro premier, alcune di queste rispostine non sarebbero state perdonate", afferma la conduttrice.

Dunque, a rincarare la dose ci pensa la Maglie: "Ritengo che la conferenza stampa di ieri abbia delle caratteristiche legate al surreale. Ad un altro leader politico non sarebbe mai stata consentita, nessuno al mondo fa una cosa del genere", premette. Secondo la giornalista sarebbe stato meglio "evadere" le risposte, senza quel diktat in premessa, senza quella confessione d'intenti.

"Draghi ha mentito all'Italia. E lei pure". Pandemia, Donzelli asfalta la piddina Malpezzi: un silenzio di tomba | Video

"Abbiamo visto un’intera conferenza stampa con un solo capro espiatorio, i no vax - riprende la Maglie -. Se c’è una regione come la Lombardia dove si è vaccinato il 90% delle persone, possono essere un 10% di no vax a far aumentare i contagi?". E ancora: "La conferenza stampa di ieri è segnale di una straordinaria confusione nella cabina di regia nella quale ostinatamente ci si rifiuta di riconoscere che accanto alla campagna vaccinale occorreva fare una politica di terapie domiciliari", conclude Maria Giovanna Maglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.