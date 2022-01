Non è l'arena, Povia contro Bassetti: "Perché ho terrore", e abbandona lo studio

13 gennaio 2022 a

Colpa di Bassetti. Il cantautore Povia, no vax convinto, è ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena. L'autore del tormentone I bambini fanno oh un mese fa è risultato positivo al Covid e il professor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, lo aveva canzonato citando proprio il testo del suo brano più famoso.

Oggi Povia si definisce "No Covid vax" e dopo aver riascoltato la canzone spot pro vax di Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti commenta sarcastico: "Tra le ragioni per cui provo terrore a farmi questo vaccino qua, che continuate a dire che è l'unica via, ci sono anche questi atteggiamenti dei medici. Non è per sdrammatizzare, questo drammatizza perché il medico perde credibilità".

"Non mi sorprenderebbe - conclude l'artista lombardo - se li vedessi al Festival di Sanremo con il nastro verde, perché sarà un Sanremo green, e loro cantassero 'Si può daaar...', ciao Massimo me ne vado". Si congeda bruscamente Povia, alzandosi dallo sgabello e lasciando lo studio.

Per la cronaca, Giletti aveva organizzato un confronto diretto tra Povia e Cartabellotta, ma il professore ha declinato. "Mi ha detto: cosa vengo a fare, Povia ha una posizione e non riesco a cambiarlo", ha rivelato il conduttore. "Sono deluso, è un segnale...", aveva commentato laconico il musicista.

