Stasera Italia, Nicola Porro contro Di Maio: "Sapete dov'era oggi pomeriggio?". Roba da dimissioni immediate

"Il vero nome del centrodestra per il Quirinale è Elisabetta Casellati". Ne è convinto Nicola Porro, che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, commenta il caos toto-Colle. Terza giornata e terza fumata nera, ma secondo il conduttore di Quarta repubblica la soluzione sarebbe alle porte.

"Ma la Casellati non era anche la carta di Matteo Renzi?", domanda la Palombelli. "Renzi ha un problema, ha battezzato tutti. Voleva uno di centrodestra, parla solo con Letta... allora Renzi ha vinto di sicuro", ironizza Porro. Il tono poi si fa decisamente più grave

"La condivisione è un argomento retorico per spostarsi da un presidente che ha una matrice di centrodestra a uno che non lo ha, punto. Basta con sta cosa: alto profilo, condiviso, il metodo. Poi le bollette: ma tu pensi veramente che se domattina facciamo Draghi presidente della Repubblica abbiamo risolto il problema? Io so solo che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non ha partecipato in queste ore a un vertice europeo sull'Ucraina perché non si fida di quello che dice Conte. Se poi vogliamo raccontarci le balle... Oggi pomeriggio si sono viste dieci imprese di partecipazioni statali, pagate dai contribuenti, con Pu-tin, non con Babbo Natale, con Putin. Noi affidiamo la nostra politica estera alle imprese, con tutto il rispetto, o a un ministro degli Esteri?".

