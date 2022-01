Non è l'arena, Paragone contro la Gualmini del Pd: "Ma lei è in politica a fare cosa?". Insulti e gelo da Giletti

27 gennaio 2022 a

a

a

Si parla degli effetti della pandemia e del green pass sulle imprese da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 26 gennaio e Gianluigi Paragone, da sempre contrario a vaccini e certificato verde, attacca l'eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini: "Io non sono vaccinato e prima potevo mangiare al ristorante fuori, nel dehor, perché devi togliermi la possibilità di andare a cenare fuori? Questo è un capriccio. A lei cosa gliene frega se io mangio fuori al freddo? Se mi viene una congestione?".

"Draghi si è arenato sul Quirinale". Briatore bombarda il Parlamento: "Cos'hanno scoperto lunedì scorso" | Video

E ancora, attacca il leader di Italexit: "Le bollette sono appesantite dagli oneri di sistema. Dovete tagliarli. Io ho fatto emendamenti, proposte...", sbotta. Ma Elisabetta Gualmini non ci sta e sbotta: "Ma lei è entrato in politica per fare cosa? Si dia da fare, vada in Parlamento, Lei ha un signor stipendio, faccia lei".

"Non piacerà a tutti, ma lo voteremo". Enrico Letta, indiscreto dal vertice Pd: Draghi fuori, "venerdì il presidente"

A questo punto Gianluigi Paragone perde la pazienza: "Siete dei fanatici! Il Pd è contro le imprese. Avete bocciato l'emendamento. Siete una combriccola"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.