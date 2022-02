L'aria che tira, il pizzino di Peter Gomez su Cav e Meloni scatena la Santanchè: su La7, il trionfo della pitonessa

09 febbraio 2022 a

A L'Aria Che Tira si parla delle tensioni nel centrodestra. Peter Gomez, in collegamento con Myrta Merlino su La7, parla di "un diktat" di Mediaset contro Giorgia Meloni dopo le elezioni al Quirinale. Una notizia, quella presentata dal direttore del Fattoquotidiano.it nella puntata di mercoledì 9 marzo, già ampiamente diffusa e smentita dalla stessa Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia, rispondendo alla conduttrice sul presunto divieto di partecipare alle trasmissioni delle reti di Silvio Berlusconi, non nega di essere appena stata invitata a Controcorrente. "Conoscendo Berlusconi escludo che voglia far fuori Fratelli d'Italia - conferma -, fosse solo per opportunità commerciali dato che deve fare ascolti".

Ma niente, Gomez a quel punto rincara la dose: "Il trucco migliore del conflitto di interesse è quello di far credere che non esista". A detta del giornalista alla Meloni e ai suoi è stato dato "un piccolo avvertimento". Dopo quello "la Meloni in una serie di interviste ha cominciato a dire che Berlusconi è stato un bravo presidente del Consiglio e il diktat è rientrato". Ma la leader di FdI non sarebbe stata l'unica destinataria: "È accaduto anche a quei giornalisti di cui io non condivido la linea come Mario Giordano". Insomma, secondo Gomez è inutile negare che quando un editore è anche un politico, "prevale il politico".

"Allora - lo interrompe la Santanchè - posso farti una domanda? Adesso stanno governando Pd e Cinque Stelle e il conflitto di interesse è stato una loro bandiera, una battaglia. Perché allora non mettono fine a tutto questo? I numeri li hanno. Come mai non accade?". Una domanda a cui nemmeno Gomez sa rispondere, tanto che finisce col dare ragione alla pitonessa.

