Zona Bianca, Vittorio Sgarbi ricopre d'insulti Alessia Morani: "Vai a cag***, fascistella, ridicola"

Vittorio Sgarbi fuori di sé. A Zona Bianca, il programma in onda domenica 20 febbraio su Rete 4, il critico d'arte se la prende con Alessia Morani. Il motivo? Il Green pass da lui più volte contestato. "L'idea che uno faccia il tampone dopo tre vaccini, come ho fatto io, dimostra che il Green Pass è inutile - esordisce il deputato del Misto in collegamento con Giuseppe Brindisi - perché io sono stato positivo. Quindi, ovviamente, il Green Pass è una gran balla. E fa bene Dessì a ribellarsi. Ma la cosa grave è un’altra che non è affatto una legge, perché i dpcm che imponevano regole, compresi gli ultimi di Draghi sono stati smentiti da sentenze a Pesaro e a Pisa".

Ma non è finita qui, ecco le Sgarbi prosegue: "Tu sei una fascistella. Il tuo è un modello culturale fascista. A senso unico. Le minoranze non contano. Non esiste una verità unica e un pensiero unico. È passato il tempo del Duce". A quel punto la parlamentare del Partito democratico tenta di replicare: "Ma secondo lei Sgarbi merita una risposta? Merita di sprecare il fiato?".

Parole che scatenano ancora di più Sgarbi, che a quel punto oltrepassa il limite: "Ma non rispondere, ma vai a cag**e. Vai a cag**e. Ridicola". Il conduttore è così costretto a intervenire: "Basta Sgarbi, questo no", mentre da sotto si sente qualcuno che dallo studio esorta "Vittorio" a smettere di insultare.

