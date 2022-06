Pino Corrias, fonti di Kiev: "La Polonia vuole invadere l'Ucraina, cosa sta succedendo"

10 giugno 2022 a

"La Polonia vuole invadere l'Ucraina". Pino Corrias, deputato di Alternativa, espulso dal Movimento 5 Stelle e famoso per le sue tesi estreme, figlie della vicinanza umana e ideologica con Giulietto Chiesa (il re dei "complottisti" italiani), scatena il caos a L'aria che tira. In collegamento con Myrta Merlino a La7, l'onorevole assicura che le sue fonti sono "classi dirigenti ucraine, che stanno stipulando con la Polonia. Hanno ceduto tutte le loro informazioni fiscali alla Polonia. Che cosa presagisce questa cosa qui? Noi dobbiamo chiedercelo". "L'annessione", ironizza Antonio Caprarica, sempre molto duro con i filo-putiniani d'Italia. "Come mai ci sono i carri armati russi in Ucraina e noi parliamo della Polonia? Questa cosa mi sfugge", annota di rimbalzo la stessa Merlino, giustamente perplessa.

La risposta la dà ancora Caprarica: "Sono gli argomenti della propaganda di Mosca, questa è l'abilità del Cremlino. Mitterand nel 1983 diceva a Berlino: i pacifisti stanno a Ovest, i missili stanno a Est". "I pacifisti avevano ragione a voler evitare una guerra mondiale, come hanno ragione ancora oggi", replica Cabras. "Avevano così torto che l'Unione sovietica è crollata perché abbiamo installato i missili in Europa".



"La sua è una lettura molto rozza, i motivi erano molto più complessi e questa è la propaganda dei falchi di Washington", gli risponde ancora l'onorevole ex grillino. A chiudere il dibattito ci prova un Fabrizio Roncone visibilmente spazientito: "Grandi temi vengono ridotti a piccole beghe per aver un po' di spazio, come su Covid e Green pass. Questo è mortificante - spiega il giornalista del Corriere della Sera -, forse discutibile anche dal punto di vista morale. Immaginare che il tema sia la Polonia... Alle 11 e tre quarti ragionare in un talk e rispondere sul fatto che la Polonia possa invadere l'Ucraina è surreale, abbia pazienza".

