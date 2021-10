Amici, Maria De Filippi: "Domanda inopportuna?". Cala l'imbarazzo in studio

Francesco Fredella 04 ottobre 2021 a

La storia si ripete. Et voilà: ecco a voi la prima coppia di Amici. Maria De Filippi fa lo scoop. "C’è l’inciucio”, dice durante la diretta pomeridiana della domenica. Sembra ripetersi la storia dello scorso anno, quando ad Amici Giulia Stabile (che ha vinto il programma) e Sangiovanni si sono conosciuti ed innamorati. Di nuovo la casa è galeotta per Luigi Strangis e Carola Puddu? Nel daytime, finora, nessuno aveva notato atteggiamenti sospetti. Un flirt che potrebbe essere passato inosservato. A Maria, però, non sfugge nulla e durante la puntata lancia la notizia. Che subito fa il giro della Rete.

Carola e Luigi di Amici 21 si piacciono per davvero? Lui cantante di Zerbi e lei ballerina della Celentano: squadre diametralmente opposte (come i rispettivi prof). Ma com’ è nato tutto? La ballerina della Celentano sfida Dario. Maria interpella pLuigi Strangis, che appare agitato. Quasi emozionato.

La De Filippi va al sodo, ma il ragazzo assicura di non essere agitato: spera che Carola vinca la sfida. “Ma va!”, dice Maria. “Ho fatto una domanda inopportuna?”, rimarca. Imbarazzo in studio. Secondo la De Filippi non si tratta di semplice amicizia, potrebbe esserci del tenero. Amici va benissimo e fa volare Canale5, che batte Rai. Il programma della De Filippi segna il 19.12%, Domenica In 16.34-14.78%.

