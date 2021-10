Gf Vip, "ci credi solo tu". Miriana Trevisan umilia Nicola? Altro che bacio, un rovinoso sospetto

16 ottobre 2021 a

Un caso al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un caso che riguarda la storia o presunta tale tra Mirian Trevisan e Nicola Pisu. I due, infatti, la scorsa settimana, al termine di una festa e con la complcità dell'alcol, si erano scambiati un bacio. Peccato però che il mattino successivo la Trevisan abbia negato tutto. Scelta che non è piaciuta a Katia Ricciarelli, che da quel momento la ha bollata come "persona falsa".

Dunque, l'ex volto di Non è la Rai ha provato a spiegare quanto accaduto nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip: "Ho negato perché era un semplice bacio a stampo che mi avevano chiesto di fare, non è stato un bacio vero". Ma niente, la Ricciarelli di lei non ne vuole sapere.

Una storia, quella tra Miriana e il figlio della Mirigliani, nata a sorpresa. Fino a qualche giorno fa infatti Nicola era totalmente invaghito (almeno a detta sua) di Soleil Sorge e la Trevisan non aveva occhi che per Andrea Casalino, il quale però è stato eliminato la settimana scorsa. Ma tant'è, al netto dei dubbi ora Nicola e la Trevisan stanno spesso molto vicini, spendendo reciproche parole di tenerezza.

Ora, per, direttamente da Pomeriggio 5, dopo essere stato eliminato dal Gf Vip, ecco che è proprio Casalino a passare all'attacco. Già, non ha gradito troppo questa storia o presunta tale. E così, da Barbara D'Urso, si è sfogato: "A lei piacevo io e se non è successo nulla è solo perché io ho frenato la questione altrimenti avevamo anche dormito insieme". Quindi, un messaggio a Nicola: "Mi spiace ma non credo proprio tu possa interessare a Miriana, lei vuole me e in questo flirt ci credi solo te", ha concluso picchiando durissimo. Gelosia? O avrà ragione lui?

