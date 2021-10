Tu si que vales, Idanna ha 77 anni e si spoglia: roba mai vista, tutti a bocca aperta

24 ottobre 2021 a

Nessuna paura dell'età che avanza. Idanna Abignente, 77 anni splendidamente portati, sconvolge la giuria di Tu si que vales con una performance che abbatte ogni luogo comune e anche qualche regola della fisica e della biologia.

Arrivata sul palco vestita, si spoglia e rimane in tenuta sportiva: la specialità offerta ai giudici Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari è infatti quella della pole dance. Per i profani, si tratta di una disciplina sportiva a tutti gli effetti e molto, molto acrobatica, che richiede grazia, senso dell'equilibrio e tanta resistenza fisica per mantenere pose plastiche in aria.

"Da sette anni mi cimento in questa disciplina che mi piace tantissimo", ha spiegato Idana, tra gli applausi e gli sguardi ammirati, soprattutto di Ferilli e De Filippi. "È il suo cervello a essere miracoloso - ha commentato Maria -. Finché nella vita si ha curiosità, si ha voglia di sperimentare, si ha voglia di capire, si ha voglia di non invecchiare, una persona non invecchia".

"A febbraio ho vinto il campionato italiano di pole dance per la mia categoria, anche se onestamente non è stata una vera vittoria. Diciamo che sono stata premiata, perché nella mia categoria ero sola". Perlomeno, campionessa di autoironia.

