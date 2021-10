Gf Vip, Francesca Cipriani sbaglia tinta. Ridotta così, il raptus disperato, in tre per placarla

Francesco Fredella 28 ottobre 2021 a

a

a

Lei, ancora una volta lei. Stavolta Francesca Cipriani, che ha trascorso alcuni giorni nella casa del Gf vip con il suo fidanzato Alessandro Rossi, è in preda al panico. Il motivo? Una tinta per capelli sbagliata. "Sembro una pannocchia”, dice urlando. Arriva Alex Belli, che cerca di calmarla. Ma le urla si sentono ovunque. Nemmeno Jo Squillo riesce a tranquillizzarla e cerca di capire se uno uno scurente possa risolvere il problema. Nemmeno Giucas Casella, compagno di vecchie avventure all'Isola dei famosi, riesce a calmarlo. "Ti addolcisce di più", confessa alla Cipriani il mentalità. Ma Francesca è letteralmente su di giri e non ne vuole sapere di questo colore di capelli.

Lulù Selassiè umiliata da Striscia. "Ecco la sosia della principessa del GfVip. Avete notato che..." | Video





Emergenza Cipriani: tutte le donne si spostano in. zona beauty con spazzole e consigli di bellezza. Jo e Carmen parlano con Francesca, magari cercando di farla distrarre. Ma lei non riesce a cambiare pensiero: i capelli, che sono diventati improvvisamente gialli, restano il suo cruccio.

"Reazione allergica". Paura per Soleil Sorge, "adesso è ko": com'è ridotta la gieffina

Cosa accadrà prima della puntata di venerdì sera? Vedremo per caso una Cipriani con tanto di parrucca in onda? Tenetevi forte perché il fuoriprogramma potrebbe essere per davvero dietro l'angolo. Sicuramente la Cipry sta dando linfa a questa edizione del Gf vip con i suoi modi di fare e le sue urla, a volta sopra i decibel. Ma la Cipriani continua a riscuotere tantissima simpatia.

Occhiali da sole in casa? Sophie e Gianmaria umiliati dagli autori: ecco a cosa sono costretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.