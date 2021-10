Gf Vip, la confessione spinta di Katia Ricciarelli: "Un flirt con Sordi, lui sì che...", Signorini allibito

30 ottobre 2021 a

Momento di confessioni per Katia Ricciarelli. La concorrente del Grande Fratello Vip, nella puntata del 29 ottobre del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha parlato dei suoi amori passati. Oltre a Pippo Baudo e Jose Carreras nella vita della soprano, c'è stato anche un altro uomo: Alberto Sordi. "Da giovane ho avuto un flirt con lui - confessa - lui amava la lirica, veniva sempre a vedermi quando interpretavo Anna Bolena e mi inviava le rose. Mi dicevano: ‘Ma non era possibile che te le abbia mandate’. Ahò, me le ha mandate.Avevo 23 anni, una volta mi venne a prendere al residence perché, disse, voleva portarmi a cena".

E ancora, ecco il racconto: "Capirai, io ero al settimo cielo. Sono scesa dal residence; sulla stradina lì del residence con la discesa e c’era la macchina di lui. Il nostro è stato un incontro focoso, era uno che ci sapeva fare, lui sì che era ... non come quelli di oggi". Cosa la Ricciarelli abbia voluto intendere non è dato sapersi.

Poco dopo infatti il conduttore cerca di scendere nei dettagli, chiedendo se fosse stato meglio Sordi o Giucas Casella. La Ricciarelli a quel punto non ci mette un attimo a rispondere: "Sordi, ovvio". Una frase che non ha comunque offeso il coinquilino, che ci ha riso su.

