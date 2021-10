Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi: menzogna dietro al ritiro? Si scatena il caos

31 ottobre 2021 a

Addio a Ballando con le Stelle. Un addio annunciato da Al Bano Carrisi nella puntata in onda su Rai 1 sabato 30 ottobre. Già fuori dal programma di Milly Carlucci, ufficialmente per l'infortunio della ballerina e sua insegnante, Oxana Lebedew, che da tre settimane ha un problema al piede. "Deve pensare a guarire, rischia la carriera", ha spiegato il leone di Cellino, 78 anni.

Poi, però, ha iniziato a farsi strada un dubbio. Il punto è che Al Bano Carrisi ha dei concerti in Spagna, Polonia e Bulgaria ne mese di novembre. Occasioni in cui dovrebbe tornare a cantare dal vivo con Romina Power. E insomma, online montava il tam-tam: Al Bano Carrisi ha mentito? Il suo ritiro è dovuto in verità al fatto che ha dei concerti in programma?

A strettissimo giro di posta, da Citofonare Rai 2 - il programma di Simona Ventura e Paola Perego - è arrivata la durissima replica di Al Bano a queste voci: "Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte. Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia. In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato", ha tagliato corto Al Bano Carrisi. Per ora, però, nessun commento da parte di Milly Carlucci.

