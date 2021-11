Gf Vip, lo schiaffo di Soleil Sorge a Signorini: "Non mi scuso, lo penso". Un caso senza precedenti

Francesco Fredella 02 novembre 2021 a

Alfonso Signorini sbotta. E' furioso durante l'ultima puntata del Grande Fratello vip. Il conduttore non gradisce le parole su Gianmaria Antinolfi che Soleil Sorge si lascia scappare. E la mette in riga: "Smettila e scusati". Soleil, durante i giorni scorsi, pronuncia una frase di troppo e tutto diventa argomento di dibattito nella puntata serale.

La lingua tagliente di Soleil, che sta monopolizzando le ultime puntate del Gf vip, continua a spaccare a metà i concorrenti. Soleil, nel giardino della casa, parla con Alex, Davide e Katia e paragona Gianmaria a uno scarafaggio: "Quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muore, si rinforza". Parole molto forti, ma Silvestri cerca di smorzare i toni. I sostenitori di Gianmaria Antinolfi, ex di Belen, chiedono l'espulsione di Soleil.

Ma la squalifica non avviene, Signorini prende di petto la situazione e ne parla in diretta. "Vi ho detto che in questa edizione - spiega Signorini - siamo più morbidi in riferimento alle frasi usate dai concorrenti però Soleil vorrei ti scusassi con Gianmaria per aver detto quella frase sull'acido e gli scarafaggi".

Soleil si scusa e poi fa marcia indietro: "Io chiedo scusa per aver detto ... no sinceramente no, mi dispiace aver usato un termine così forte, ma non era minimamente vicino al buttare l'acido su una persona e non lo penserei mai nella vita, era una similitudine sugli scarafaggi che non muoiono mai. Non mi posso scusare su questo, perché lo penso".

Ma il conduttore sbotta. "Se noi avessimo ritenuto la cosa grave ti avremmo già squalificato. Continui a non capire, ti devi scusare, evita di tirare in ballo certe similitudini che sono delle scemenze inutili. Lo sappiamo che non lo pensi altrimenti saresti stata buttata fuori dalla casa, devi chiedere scusa e basta".

