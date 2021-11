Tale e quale show, Alba Parietti e la voce di corridoio: "Si dice che...". Punto di non ritorno?

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

Occhi puntati sull'esibizione di Alba Parietti, che sta tenendo banco a Tale quale show soprattutto per i giudizi al vetriolo di Cristiano Malgioglio. Ora parla Emanuela Aureli, che rivela: "Alba Parietti farà discutere di sé". La Aureli, una delle più talentuose imitatrici nate sotto i riflettori della Buona Domenica anni Novanta, è un punto di riferimento a Tale quale show.

Al settimanale Voi, la Aureli racconta di Tale quale show facendo un bilancio netto: "Mi hanno colpito molto le performance di Serena Rossi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Annalisa Minetti e Fiordaliso. Non dobbiamo dimenticarci che ogni partecipante di Tale e Quale Show è giù un artista e quindi aggiunge un carisma inconfondibile".

E domani sera, durante la consueta diretta, potrebbe accadere di tutto. Il motivo? L'esibizione, tra l'altro, potrebbe far storcere il naso ancora una volta alla Malgy - che durante l'ultima puntata ha portato in studio una borsa da medico a mo' di parodia nei confronti della Parietti. "Mi sento male", aveva detto Malgy. I suoi giudizi sono sempre stati taglienti, ma nel corso dell'ultima puntata assicura di essere ancora più cattivo delle ultime apparizioni in tv.

Tenetevi forte. Però, Malgy è stato in grado - sabato scorso - di far emozionare tutti nel corso di Ballando con le stelle quando si è esibito in un ballo soave con Vera Kiunnen contro ogni tipo di violenza sulle donne.

