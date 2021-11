Uomini e donne, Ida Platano contro Diego: "Farabutto". Scena censurata? Indiscrezione clamorosa

07 novembre 2021 a

Nervi tesissimi a Uomini e donne, con il confronto tra Ida Platano e Diego Tavani degenerato in rissa e Maria De Filippi costretta a tagliare la scena. L'indiscrezione è del blog specializzato Vicolo delle News, secondo cui nella puntata registrata venerdì 5 novembre nello studio del dating show storico di Canale 5 sarebbe accaduto letteralmente di tutto.

Tra cavalieri e dame fanno il loro ritorno Ida e Diego, che avevano annunciato la decisione di lasciare il programma la settimana precedente salvo poi tornare sui loro passi. Il confronto si svolge in toni civili, la regia manda in onda un video in cui Diego piange perché "lasciato" da Ida. Si ritorna in studio e qui la situazione sfugge di mano. Il cavaliere accusa la dama di non averlo più ricontattato e di non rispondere ai suoi messaggi. La Platano ribatte che non c'era nulla da rispondere. Diego non molla e rinfaccia alla donna di non averle nemmeno detto come sta suo figlio. E qui salta il tappo.

"Non mettere in mezzo il figlio", gli ha intimato Ida, furiosa. Armando Incarnato è sceso in campo prendendo le difese della dama e dando del falso e bugiardo a Diego. Nella bagarre, sottolinea l'indiscrezione del Vicolo delle News, è intervenuta anche Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione, dando direttamente del "farabutto" a Diego, oltre ad altri insulti assortiti. Di fronte a toni così duri, Diego avrebbe chiesto alla De Filippi di censurare tutto e non mandare in onda la scena, avvilente, proprio per evitare che il figlio, a casa, la veda e ci rimanga male.

