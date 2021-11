GfVip, Nicola Pisu e i rapporti intimi con Miriana Trevisan: "Potevamo evitare"

Francesco Fredella 08 novembre 2021 a

a

a

"Si poteva evitare di andare oltre i baci": Nicola Pisu ora parla senza freni e racconta quello che succede nella casa (dove ha avuto una cotta per Miriana Trevisan). Il figlio della Mirigliani non ha dubbi: "Dopo il Grande Fratello Vip io e Miriana Trevisan ci vedremo". Ma lei frena e lo mette in guardia. Alex Belli, intanto, gli fa notare: "Anche lei è una donna che ha i suoi impulsi, capisci o no?". E Nicola risponde: "Penso che le piacerò un po’ no?". Poi Alex Belli torna a rassicurarlo: "Certo che le piaci!". Pisu sottolinea ancora: "Vabbè dai poi fuori da qui tanto ho il suo numero, me l’ha dato. Appena usciamo ci vediamo". Solo pochi giorni fa la Trevisan è andata giù pesante nei confronti di Pisu. A quanto pare non le piace l’idea di mettere in piedi una storia.

"Miriana Trevisan sotto le coperte si muove bene". Non solo GF: il gossip (vip) più umiliante e velenoso

Alex Belli e Nicola (che rischia la squalifica per una bestemmia) tornano a parlare di Miriana. "Mia madre ha detto che Miriana Trevisan prende in giro e cerca visibilità", dice Nicola. Ma l’attore di Centovetrine cerca di rassicurare il suo compagno di gioco con queste parole: "E’ la stessa cosa che ho vissuto io. Vedo arrivare Delia che ne dice un’altra, non riesce a capire quello che sta succedendo qua dentro".

Mentre Miriana dorme, Nicola Pisu... Una umiliazione senza precedenti: cosa state vedendo | Foto

Solo alcuni giorno fa, Miriana si è sfogata duramente. "Nicola non sta dando un bell’esempio. E' una roba assurda. Neanche sua madre l’ha trattato da uomo. Gli ho detto: io provo attrazione. Mi stanno massacrando. 'Perché hai cinquant’anni, mi hanno detto Katia e Soleil': parole durissime".

"Nel mio letto no". Gf Vip, Giucas Casella sorprende Miriana e Nicola così: furia nella casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.