Ballando con le stelle, Morgan "pronto a farlo". Bomba su Milly Carlucci e la Rai

Francesco Fredella 11 novembre 2021 a

a

a

Potrebbe trattarsi solo di un pettegolezzo, un’indiscrezione. Ma la voce che circola negli ambienti Rai, raccolta da Novella2000, farebbe tremare Milly Carlucci. Al momento, però, non ci sono conferme: la spifferata correi nei corridoio di viale Mazzini dove invece si continua a parlare del successo del sabato sera di Rai1.

"Cosa ha firmato Al Bano". Dal cuore di Ballando, una bomba sul contratto del cantante

“Pare che Morgan si sia già rotto. All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”, si legge su Novella2000. Non si sa se, realmente, Marco Castoldi abbia intenzione di abbandonare lo show del sabato sera di Rai1, che sta facendo numeri da record anche grazie ad un cast stellare. Se tutto fosse vero sarebbe per la Carlucci un’ altra grana dopo l’addio, a sole tre puntate dall’inizio, di Al Bano Carrisi.

"Sai cosa sei?". Selvaggia Lucarelli brutale, Sabrina Salerno lascia Ballando con le stelle in lacrime

Eppure Morgan ha stupito tutti, compresi i giurati per la sua grande forza di volontà: ha dimostrato tenacia, carisma. Ora, però, potrebbe essere avvertita la sua stanchezza dietro la voglia di fare un passo indietro. Morgan, inutile negarlo, è uno dei concorrenti proiettati alla vittoria - sempre se non dovesse tirarsi indietro.

Sabrina Salerno esagerata: il corpetto non trattiene le curve, imbarazzo in diretta a Ballando | Video

Arriva pure il commento di Asia Argento, sua ex storica, che lo definisce un ballerino strepitoso. Anche lei, in passato, ha partecipato alla trasmissione di Milly Carlucci. A quanto pare i rapporti tra Morgan e Asia Argento, figlia del re dell’horror, sono tornati buoni. Cosa diversa, invece, l’altra ex Jessica Mazzoli. I due continuano a stuzzicarsi sui social e a mezzo stampa. Una battaglia che sembra non finire mai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.