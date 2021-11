Gf Vip, Manuel Bortuzzo inseguito Lulù Selassiè: "Ecco come mi riduce fisicamente, levatemela di mezzo"

12 novembre 2021 a

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè le cose stanno andando molto male. Lei sta iniziando ad essere troppo asfissiante nei confronti di lui, che inizia ad avere del disagio fisico oltre che mentale. Sicuramente Alfonso Signorini si occuperà del rapporto tra i due che al momento non sembra essere affatto sano per entrambi, anche perché lei ignora puntualmente le richieste di lui di avere spazio all’interno del Grande Fratello Vip.

I due sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno, dopo il riavvicinamento che c’era stato nelle ultime settimane. Probabilmente Manuel in questo ha sbagliato: ha riacceso delle false speranze in Lulù, che gli sta addosso molto più di quanto lui vorrebbe. E così adesso sono tornati a litigare perché lui chiede spazi che lei non rispetta. “Se io ti dico di lasciarmi stare è perché so cosa comporta questo, ti faccio vedere”, ha sbottato a un certo punto Bortuzzo, che ha mostrato alla Selassiè gli spasmi alle gambe.

Non è finita qui, perché Manuel si è visto inseguito prima in giardino e poi in magazzino. “Lasciami stare, non voglio fare discorsi. Mamma mia, in che cespuglio mi sono messo - ha borbottato allontanandosi - ma levatemela di torno, levatemela di mezzo”. Insomma, sembra essere arrivato al limite della sopportazione…

