Ballando con le stelle, Morgan e Selvaggia Lucarelli: "Speriamo che...". Milly Carlucci non sa di essere in onda: frase rivelatrice

Il grande giorno a Ballando con le stelle si avvicina: tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, dopo gli insulti e la rissa dietro le quinte, è sceso il grande gelo con pesantissime ricadute extra-televisive. A La vita in diretta Alberto Matano non può parlare di quello che succederà sul palco del seguitissimo talent vip del sabato sera di Rai1 e si collega in diretta con il teatro dove concorrenti e ballerini si stanno allenando e ultimando le prove prima della gara. Milly Carlucci, in collegamento, è colta di sorpresa dalla regia.

Quando si accorge di essere in diretta, l'imbarazzo è evidente: "Scusatemi stiamo provando, Alberto ci hai colti veramente di sorpresa. Io spero in una tregua tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, credo che se lo stiano augurando tutti quanti. Qui ci sono tanti personaggi famosi che non sperano in un quarto d’ora di celebrità ma si mettono in gioco". Molti telespettatori della Vita in diretta commentano in tempo reale sui social sostenendo che la "gaffe" fosse in realtà studiatissima. Il dato di fatto, però, è che la Carlucci non osa più nemmeno parlare di pace tra la giornalista e giurata e il cantautore in lizza. Al massimo si spera in una "tregua", nemmeno così probabile.

"Forse sono stati sbagliati i toni, ma ritengo che Morgan abbia detto cose interessanti", ha provato a difendere Marco Castoldi (questo il nome all'anagrafe del leader dei Bluvertigo ed ex marito di Asia Argento) la oonduttrice. E chissà se anche la Lucarelli è d'accordo con Milly.

