GfVip, Soleil Sorge umilia l'ex Gianmaria Antinolfi: "Si finge Briatore, ma...". Pasta e piselli, cala il gelo

Cala il gelo al Grande Fratello Vip quando Soleil Sorge umilia Gianmaria Antinolfi con poche e brutali parole. "Fa spesa agli outlet e mangia pasta e piselli". Tra loro, lo ricordiamo, c’è stata una frequentazione che fa tornare a galla vecchi scheletri nell’armadio. “Io ci sono cascata perché come ho sempre detto, all’inizio si presenta come una persona dolce, premurosa. In realtà io l’ho conosciuto sotto un altro punto di vista. Si costruisce questa apparenza“, dice Soleil.

Poi Soleil va avanti e inizia ad inveire contro Antinolfi. “Pensa che per me è stato quello ad allontanarmi da lui. Quando ho visto che voleva comprarmi cose.. poi tutte in outlet“, queste sono le sue parole fortissime. E lo show continua: “Mette da parte soldi e mangia pasta e piselli“.

Soleil mette sotto torchio Gianmaria, che millanterebbe tanta ricchezza. “Lui si vanta tanto delle donne, che le riempie di regali e fa nomi di brand, aerei privati…” E aggiunge: “Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore“, tuona. Poi la stoccata finale: “La cosa che gli rimprovero sempre è che è veramente brutto questo suo sfregiare la semplicità”. Lo show va avanti tra colpi bassi e tanto, forse troppo, trash.

