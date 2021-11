GfVip, Belen Rodriguez e l'ex Gianmaria: "Come ha fatto a conquistarla", bomba piccantissima

Francesco Fredella 20 novembre 2021 a

a

a

Ormai Gianmaria Antinolfi è bersaglio di tutti al Grande Fratello Vip. Accuse su accuse, l’ex di Belen Rodriguez deve fare i conti con i suoi compagni di avventura. E nella puntata di ieri si ritrova ad affrontare Soleil Sorge (sua ex). Tra loro uno scontro epocale con Soleil che ne dice di tutti i colori. A difendere Antinolfi ci pensa Katia Ricciarelli. Poi interviene Alfonso Signorini che si lascia andare scomodando Belen Rodriguez (Antinolfi ha avuto in passato un flirt con la bella argentina). Al conduttore non sfugge che Gianmaria ha ricevuto solo due di picche.

Parabrezza distrutto, terrore per Spinalbese: l'ex di Belen in ospedale. Grave incidente in auto: le foto-choc | Guarda

Pertanto, si chiede come sia riuscito a conquistare una come Belen. “Come ha fatto a cadere nella rete di Gianmaria?”, questa è stata la domanda che il padrone di casa ha poi rivolto a Soleil. Va precisato che anche la stessa Sorge ha avuto una breve relazione con Antinolfi, dopo la Rodriguez. La gieffina ha risposto che la domanda dovrebbe essere fatta alla diretta interessata. Ed è a questo punto che Signorini ha fatto insospettire.

Dopo il grave incidente di Spinalbese in auto... Belen-choc, il gesto che sconvolge i fan

Pertanto, si chiede come sia riuscito a conquistare una come Belen. “Come ha fatto a cadere nella rete di Gianmaria?”, tuona Signorini. Una domanda riferita a Soleil Sorge o a Rodriguez? Cala il gelo.

"Non sta a me giudicare, ma...". Rossano Rubicondi, bomba su Belen: quella (brutta) scelta dopo la sua morte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.