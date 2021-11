GfVip, Alex Belli e Delia Duran "coppia aperta". La rivelazione intima sotto le lenzuola

Francesco Fredella 25 novembre 2021 a

Delia Duran bisessuale? Dov’è la novità? Il coming out era arrivato da Barbara d’Urso, esattamente un anno fa. Una puntata memorabile di Live Non è la d’Urso. La conduttrice disse: “Qui stanno accadendo cose meravigliose. Durante la pubblicità, accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto che è bisessuale“.

Una dichiarazione poi confermata dalla diretta interessata: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico cioè mi piacciono anche le donne. Amo guardare le donne belle. Sì mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle“.

Il chiacchiericcio non manca. Soprattutto adesso che Alex è nella casa del Grande Fratello vip. Le insinuazioni di Mila Suarez, arrivate poche settimane fa, sono state un fulmine a ciel sereno.

“Mi chiedete se loro due sono una coppia aperta. Che vi posso dire, uno, due, tre, quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente. Quindi le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E questo posso dirvi adesso”, aveva detto. “Lui mi chiedeva cose strane nelle nostre situazioni. Lui mi chiedeva di fare delle cose che per una ragazza normale come me, non sono da accettare. Per come vedo le cose non potevo. Voleva fare delle cose, che io con la mia religione non potevo e non volevo fare. Lui magari adesso sta con l’altra perché lei accetta delle cose perché ha la mentalità aperta”. Sarà tutto vero? Questa è la versione di Mila Suarez, che sembra aver colto la palla al balzo per farsi pubblicità. Tutto il resto lo capiremo quando Alex lascerà il Gf vip.

