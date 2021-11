Amici, raputs a luci rosse di Alessandra Celentano: alla fine del balletto con Todaro... imbarazzo in studio

28 novembre 2021 a

Raptus di Alessandra Celentano nella puntata di oggi 28 novembre di Amici, su Canale 5, che ha baciato a sorpresa Raimondo Todaro. Durante il talent la ballerina e Lorella Cuccarini si sono sfidate in un passo a due, una rumba. La dimostrazione è stata fatta da Todaro e dalla sua compagna Francesca Tocca, poi la Tocca si è spostata in postazione giudice e ha assistito alla gara.

La conduttrice Maria De Filippi prima di far esibire le due insegnanti ha salutato Ballando con le Stelle: "Voi siete due Vip, Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle, perché in qualche modo mi sembra doveroso". Prima che si esibisse la maestra Alessandra, Maria ha un po' scherzto e poi ha riletto la lettera della sfida per ricordare a Francesca Tocca cosa doveva tenere d’occhio durante l'esibizione. Quindi la Celentano ha cominciato a ballare con Todaro.

E alla fine del balletto Alessandra Celentano ha preso Todaro e lo ha inaspettatamente baciato sulla bocca. "Quando balla perde la testa”, ha commentato ironica Maria De Filippi. Lo stesso Raimondo è rimasto di sasso. E ha chiarito che non era previsto il bacio, a maggior ragione che in studio c'era Francesca Tocca, la sua compagna. La quale però non se l'è presa affatto. Anzi è stata al gioco e hanno cominciato a scherzare sull'accaduto. Poi la Celentano ha spiegato di averlo baciato perché era stato un bravissimo partner. E lui ha commentato: "E c’era mia moglie, se non c’era mia moglie che facevi?".

Alla fine Francesca Tocca non si è pronunciata su chi tra la Cuccarini e la Celentano fosse la vincitrice. Lo dirà la De Filippi nella prossima puntata.

