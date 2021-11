Amici, "mi sembra doveroso": impensabile Maria De Filippi, il messaggio a Milly Carlucci

28 novembre 2021 a

"Salutiamo Ballando con le stelle perché in qualche modo mi sembra doveroso". A sorpresa Maria De Filippi ha cominciato la puntata di oggi domenica 28 novembre di Amici, su Canale 5, con un "anomalo" saluto. Ovviamente, c'entra Raimondo Todaro, ex ballerino di Milly Carlucci passato al talent Mediaset. Insomma, un esordio di puntata davvero bizzarro visto che anche nei posti dei professori c'erano alcune sedie vuote.

Quindi Maria De Filippi ha spiegato: "Ci sono dei professori assenti" poi la conduttrice ha spiegato che mentre di solito sono gli allievi a ricevere delle buste rosse, questa volta è stata lei a mandarla agli insegnanti, in questo caso ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini che di conseguenza si sono dovute sfidare. Il loro partner, nonché insegnante, è Raimondo Todaro, che avrebbe ballato con entrambe. Ed è a questo punto che la De Filippi ha deciso di salutare Ballando con le stelle.

Dopo essersi sfidate Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono andate al centro studio per sapere chi avesse vinto. Ma Francesca Tocca, giudice scelto da Maria De Filippi e moglie di Todaro, era molto in imbarazzo a giudicare le due colleghe. La Tocca ha confessato di non riuscire a scegliere in quanto sia Lorella Cuccarini sia Alessandra Celentano erano state molto brave. Una scelta che non ha convinto Maria De Filippi che ha quindi lanciato una nuova sfida tra le due domenica prossima e questa volta a giudicare la gara sarà proprio lei in persona.

