GfVip, la principessa Lulù si chiude in bagno in diretta: urla e parolacce, imbarazzo Signorini

La principessa Lulù Selassiè non prende bene l’esito del televoto del Grande Fratello Vip. Ira funesta, parolacce ed urla: scappa in bagno. Il conduttore del reality di Canale 5 Alfonso Signorini sembra alquanto imbarazzato. E dice: “Dovete riferire a Lulù che io certe espressioni in questo programma non le accetto. Lulù si sta rivelando una grande maleducata, non si reagisce così in questa maniera strafottente. Per quale ragione? Non accetta una nomination? E questa è maturità? Io non fermo il programma per Lulù. Se non gliene frega della sorpresa che abbiamo preparato anche per lei, allora a noi non frega nulla di Lulù e delle sue bizze".

Tutto accade non appena Alfonso fa il nome di Lulù. Manila Nazzaro è la terza a salvarsi, Lulù e Clarissa restano a rischio. Così la principessa va in preda al panico. Questo fuoriprogramma manda in tilt il conduttore, che aveva pronta una sorpresa per le tre sorelle.

Quindi invita Clarissa e Jessica a recarsi in Love Boat per andare avanti con la puntata. Signorini dice: "Vostra sorella ha esagerato e sta esagerando. Io sono senza parole". Le due Selassié sono in difficoltà e non sanno più come comportarsi. Diventa difficile giustificate Lulù, che poi esce dal bagno e cambia tono. “A me dispiace, noi non eravamo contente di essere divise. Io senza le mie sorelle non posso stare. Appena ci hanno diviso ci hanno subito nominate. Io non posso stare senza le mie sorelle. Io me ne dovrei andare e non hanno mai parlato di noi”, spiega.

