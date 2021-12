Gf Vip, Adriana Volpe massacra Sonia Bruganelli: "Tanta cattiveria", è finita in disgrazia

Francesco Fredella 02 dicembre 2021 a

Nonostante Adriana Volpe, la scorsa settimana, abbia speso belle parole per Sonia Bruganelli spuntano nuove rivelazioni dai giornalisti di Casa Chi, che chiedono cosa pensi davvero di Sonia. “Sì è vero che giorni fa ho detto delle cose carine di Sonia Bruganelli. Che io possa stimare la sua storia, quello che lei rappresenta, le sue battaglie, è vero. Lei ha un bagaglio culturale importante, è una donna laureata e lavora da vent’anni dietro le quinte con Paolo Bonolis e anche qui la apprezzo. Certo è che abbiamo molte volte due visioni molto distanti. E critico certe zampate che dà perché sembra quasi insensibile a molte dinamiche. Lei molte volte confonde la gentilezza con la falsità”, dice la Volpe.

Però sembra che tra loro ci sia stato un forte litigio durante la pubblicità nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip. “Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere. C’è stata la pubblicità ed e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista. Me ne ha dette di tutti i colori e io ho reagito, le ho detto ‘sei proprio una donna insensibile, ma come fai a difendere l’indifendibile, cioè Soleil adesso?’. Quella frase era per infierire, detta in maniera strategica per infierire, per me dietro c’era cattiveria", sottolinea.

E ancora: "Poi quando ho sentito in diretta che lei forse non sapeva del dramma. Ma come non sapeva? Tutti lo sapevano anche Soleil. Diciamo al verità, quella ragazza usa delle frasette studiate per mandare in bestia le persone. Via via qualche scivolone l’ha fatto”, conclude la Volpe. Presto potrebbe arrivare la replica della Bruganelli.

