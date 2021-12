Amici, Sissi da brividi: ecco la reazione di Christian De Sica, clamoroso dalla De Filippi

05 dicembre 2021 a

a

a

L'esibizione di Sissi ad Amici ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso Christian De Sica, ospite del programma in veste di giudice. Il brano cantato dall'allieva è Bohemian Rhapsody dei Queen, anche se in una versione più soft rispetto all’originale. La giovane ha voluto dedicare la canzone a sua mamma, visto che le sfide di oggi prevedevano proprio che gli allievi dedicassero la loro performance a qualcuno.

"Hai sbagliato". Alessandra Celentano contro Garrison: attacco brutale, interviene la De Filippi

Il giudice esterno della puntata andata in onda oggi era proprio De Sica, rimasto affascinato dall'esibizione di Sissi. Tutti i ragazzi della scuola lo hanno colpito molto, ma lei un po' di più, come ha ammesso lui stesso. Sono bastati pochi secondi di canzone, infatti, per impressionarlo. Subito si è girato verso i professori e ha fatto un gesto con la mano per far capire quanto stesse apprezzando la performance.

"Cosa hai detto? Non te lo permetto". Veronica Peparini sbotta con la Celentano, caos in studio

Ecco perché quando Sissi ha finito di cantare, lo studio è letteralmente esploso in un sentito applauso. Per lei c'è stata addirittura una standing ovation. E lo stesso De Sica, non solo le ha dato un 9, ma ha anche lasciato la postazione da giudice per applaudire l’allieva e per inchinarsi a lei e alla sua bravura. “È nata la nuova Streisand, una voce così è unica. Sono anni che non ne sento, cosa le vuoi dire”, ha chiosato l'attore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.