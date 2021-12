Arisa, ammissione privatissima dopo Ballando con le Stelle: "Tra me e Vito Coppola..."

20 dicembre 2021 a

È Arisa la vincitrice di Ballando con le Stelle. La cantante ha conquistato tutti durante lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E a molti non è passato inosservato il feeling con il compagno di ballo, il ballerino Vito Coppola. Dopo il bacio in diretta, la vincitrice di Sanremo non ha mai nascosto di aver legato con il suo insegnante nonostante la differenza di età. "C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione - ammette a chi, come il Corriere della Sera, chiede qualche dettaglio in più sul loro rapporto -. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo".

Lo stesso Vito, di dieci anni più giovane di lei, è tra i protagonista di uno dei momenti più belli della cantante a Ballando: il primo - racconta - è "quando è venuto mio padre. Poi quando mi sono accorta che la relazione con Vito stava diventando intensa... e inaspettatamente la vittoria".

Oltre ad aver conosciuto lì il ballerino, Arisa deve molto al programma della Carlucci. Grazie alla trasmissione, infatti, l'artista ha potuto "cambiare" vita: "Mi sento viva… E lo dimostro anche negli show dal vivo. Mi piacerebbe portare la mia musica anche in discoteca". Ora anche il suo approccio nei confronti dell'amore è cambiato: "In amore busso sempre io, ma ora mi stanno venendo i calli".

